Европа готовит Украину к послевоенным выборам и «перезапуску» демократии
Берсе: Совет Европы готовит Украину к выборам после окончания конфликта
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Совет Европы уже готовит Украину к будущим выборам, которые должны пройти после появления условий для свободного и справедливого голосования. Об этом генеральный секретарь организации Ален Берсе рассказал в интервью Rapporteur.
«Работа ведётся над подготовкой к выборам на тот день, когда на Украине станет возможным проведение свободных и справедливых выборов», — заявил Берсе.
Подготовка включает не только само голосование. Совет Европы намерен помогать украинским властям с избирательными процедурами, регистрацией и доступом к голосованию для граждан, находящихся как внутри страны, так и за её пределами. Отдельное внимание уделяется жителям территорий, которые Киев рассчитывает вернуть под свой контроль.
Одной из главных послевоенных проблем Берсе назвал возвращение ветеранов к мирной жизни. Кроме того, стране, по его мнению, придётся заниматься поддержкой разделённых конфликтом семей, внутренне перемещённых лиц и уехавших за границу граждан, восполнять образовательные потери детей и решать проблемы с психическим здоровьем населения.
Совет Европы также продолжает работу с Киевом в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и реформ. В организации считают это частью восстановления демократических институтов после завершения конфликта. Новый план сотрудничества на 2027–2030 годы предусматривает укрепление госинститутов и подготовку выборов, когда условия позволят их провести.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский назвал проведение выборов до окончания боевых действий «цунами для государства». По его словам, такое голосование способно расколоть страну. Спустя несколько дней глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* также выступил против выборов во время конфликта, сославшись на невозможность обеспечить равное участие всех граждан. Ещё весной Зеленский говорил, что президентские выборы должны состояться после окончания конфликта, а не во время временного перемирия.
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