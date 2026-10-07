Европа готовит Украину к послевоенным выборам и «перезапуску» демократии

Совет Европы уже готовит Украину к будущим выборам, которые должны пройти после появления условий для свободного и справедливого голосования. Об этом генеральный секретарь организации Ален Берсе рассказал в интервью Rapporteur.

«Работа ведётся над подготовкой к выборам на тот день, когда на Украине станет возможным проведение свободных и справедливых выборов», — заявил Берсе.

Подготовка включает не только само голосование. Совет Европы намерен помогать украинским властям с избирательными процедурами, регистрацией и доступом к голосованию для граждан, находящихся как внутри страны, так и за её пределами. Отдельное внимание уделяется жителям территорий, которые Киев рассчитывает вернуть под свой контроль.

Одной из главных послевоенных проблем Берсе назвал возвращение ветеранов к мирной жизни. Кроме того, стране, по его мнению, придётся заниматься поддержкой разделённых конфликтом семей, внутренне перемещённых лиц и уехавших за границу граждан, восполнять образовательные потери детей и решать проблемы с психическим здоровьем населения.

Совет Европы также продолжает работу с Киевом в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и реформ. В организации считают это частью восстановления демократических институтов после завершения конфликта. Новый план сотрудничества на 2027–2030 годы предусматривает укрепление госинститутов и подготовку выборов, когда условия позволят их провести.

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