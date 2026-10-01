Генштаб: Более 350 тысяч россиян получили отсрочку без явки в военкоматы

Более 350 тысяч граждан в России получили отсрочку или освобождение от призыва без личного посещения военкоматов. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде».

По его словам, цифровая система позволяет оформлять отсрочки без подачи отдельных документов. Данные о студентах, отцах двух и более детей и ИТ-специалистах регулярно обновляются на основе сведений от государственных органов и работодателей.

«Как и прежде, мероприятия призыва проводятся с применением реестра воинского учёта, показавшего высокую эффективность», — сказал Бурдинский.

Повестки направляют в письменной форме и дублируют в электронном реестре. Уведомление о размещении поступает в личный кабинет на «Госуслугах». Через портал также можно подать заявление о постановке на воинский учёт, снятии с него или исправлении сведений. За первый год работы реестра специалисты обработали более 365 тысяч таких обращений.

Ознакомиться со своими данными граждане могут после авторизации на сайте «реестрповесток.рф» или при посещении МФЦ. Бурдинский отметил, что защите информации в системе уделяют отдельное внимание. В 2026 году призывные мероприятия впервые проходят круглый год, а отправка к местам службы сохраняет два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что военнослужащие по призыву не будут выполнять боевые задачи в зоне СВО. Бурдинский заявил, что их не направят для участия в спецоперации в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также на территорию Украины. По его словам, все задействованные в спецоперации соединения и части комплектуют исключительно контрактниками. Он связал такой порядок с поддержанием боеготовности подразделений и соблюдением ранее данных гарантий в отношении срочников.