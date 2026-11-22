Международный географический диктант впервые прошёл на главной площадке Национального центра «Россия». К акции присоединились более миллиона человек из 121 страны, сообщили организаторы.

Центральная площадка 22 ноября собрала свыше 400 участников — школьников, студентов, учёных, общественных деятелей, представителей творческих профессий и людей старшего поколения. Одновременно диктант проходил более чем в десяти тысячах точек по всему миру, включая все регионы России. Старт акции объявили космонавты с МКС, пожелавшие участникам успехов.

Географический диктант проводят уже в 12-й раз, а в 2026 году его посвятили единству народов России. Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров рассказал, что организаторы постоянно меняют формат заданий и учитывают интересы аудитории.

«Так или иначе, в самой большой стране мира нельзя не интересоваться географией, поэтому мы хотим, чтобы у каждого из вас была хорошая база знаний по этому предмету, что поможет со временем сформировать единый географический культурный код у новых поколений», — отметил Гуров.

В этом году участникам предложили два уровня сложности: общедоступный вариант из 30 вопросов и задания для людей, которые глубже занимаются географией. Темы охватили природные особенности страны, города, достопримечательности, культуру и традиции народов России, животный и растительный мир, а также достижения выдающихся учёных. Вопросы прозвучали голосами Бориса Крюка, Екатерины Гусевой, Полины Агуреевой, Георгия Черданцева, Андрея Понкратова и Адель Шайхитдиновой.

До начала испытания для гостей устроили культурную программу. На сцену вышли мастера тувинского горлового пения из театра «Саяны», ансамбль русской песни «Раздолье» и башкирская группа Ay Yola. Журнал «Вокруг света» подготовил интеллектуальную разминку, а в VR-кинотеатре Русского географического общества посетители смогли виртуально побывать в заповедных уголках страны.

Особым гостем стал бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, выступивший на встрече и автограф-сессии, организованной совместно с Российским футбольным союзом. Спортсмен призвал с детства развивать любознательность и интеллектуальные способности, подчеркнув, что в России огромное количество мест, которые стоит увидеть и изучить.

Также в НЦ «Россия» наградили победителей конкурса на лучший вопрос для Географического диктанта — 2026. Знатоки «Что? Где? Когда?» Юрий Филиппов и Дарья Любинская вручили призы авторам заданий в пяти номинациях, посвящённых культурному наследию, музеям, технологиям, исследованиям и экспертным знаниям.

Русское географическое общество проводит акцию с 2015 года по инициативе президента Владимира Путина. За время существования проекта в нём участвовали более пяти миллионов человек, а площадки организовывали в том числе в Антарктиде и на МКС. Акция направлена на повышение географической грамотности и интереса к истории, природе и культурному разнообразию страны.