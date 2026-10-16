Ни одно государство мира не застраховано от попыток внешнего вмешательства и смены власти по сценарию цветных революций, за которыми стоят западные страны. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, посвящённой безопасности Центральной Азии и Афганистана.

«Жертвой геополитической экспансии Запада и оркестрируемых Западом цветных революций может оказаться абсолютно любая страна мира», — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Особое внимание дипломат уделил государствам Центральной Азии, поддерживающим партнёрские отношения с Москвой. По словам Лаврова, подобные угрозы распространяются и на них.

Руководитель дипведомства, что некоторые соседние страны уже сталкивались с попытками дестабилизации политической обстановки, однако эти действия удалось пресечь.

Ранее Life.ru писал о предупреждении российского Совбеза относительно подготовки цветной революции в Сербии. В Москве тогда усмотрели признаки возможного внешнего вмешательства в антиправительственных выступлениях, охвативших балканскую страну. Протестная активность могла развиваться по сценарию украинского Евромайдана 2014 года.