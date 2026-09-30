Георадар показал «комнаты» внутри горы: новая версия с места поисков Ноева ковчега
Охотники за Ноевым ковчегом «на 100%» уверены, что нашли легендарное судно
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Участники Noah's Ark Scans заявили, что практически не сомневаются в связи формации Дюрупынар в Турции с библейским Ноевым ковчегом. О выводах независимой исследовательской группы пишет Daily Star.
Команда обследовала напоминающий огромный корабль объект с помощью георадара. По словам руководителя проекта Эндрю Джонса, полученные данные не соответствуют версии о сплошном однородном массиве известняка.
Исследователи утверждают, что аппаратура выявила внутри Дюрупынара полости, напоминающие коридоры и отдельные помещения. Кроме того, под землёй якобы просматриваются три уровня. Сторонники гипотезы обращают внимание, что в библейском описании ковчег также имел три палубы.
«Я твёрдо верю, что формация Дюрупинар представляет собой погребённые останки Ноева ковчега», — заявил Джонс, отметив, что уверен в этом «на 100%».
При этом одного из наиболее очевидных материальных подтверждений этой версии пока нет. Окаменелую древесину, которую можно было бы связать с древним судном, исследователи на объекте не обнаружили.
Ранее Life.ru рассказывал о найденных возле Дюрупынара фрагментах древней керамики. Их возраст ещё предстоит подтвердить лабораторно, а сама связь формации с Ноевым ковчегом остаётся предметом исследований.
Важнейшие новости об открытиях, исследованиях и технологиях — в разделе «Наука» на Life.ru.