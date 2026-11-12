Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске, объектам нефтеперерабатывающего завода и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары выполнили операторы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Целью операции в министерстве назвали нарушение логистических возможностей ВСУ и поражение объектов, которые используются в военных целях.

В ведомстве заявили, что результаты ударов подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.