«Герани» добрались до тыла ВСУ: Под удар попали логистический центр, подстанция и НПЗ
«Герани» атаковали логистический центр и объекты НПЗ на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске, объектам нефтеперерабатывающего завода и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, удары выполнили операторы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Целью операции в министерстве назвали нарушение логистических возможностей ВСУ и поражение объектов, которые используются в военных целях.
В ведомстве заявили, что результаты ударов подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Ранее Life.ru сообщал, что два сухогруза с вооружением для ВСУ попали под удар российских беспилотников у Одессы. По данным Минобороны РФ, один из кораблей был поражён в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, а второй — в порту Черноморск Одесской области.