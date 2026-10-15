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Опубликовано 15 октября, 17:00

«Герани» долетели до Змеиного: Под удар попал пункт украинской разведки

Российские БПЛА поразили пункт ГУР Украины на острове Змеиный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Российские беспилотники поразили пункт временной дислокации подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины на острове Змеиный (Одесская область) в Чёрном море. Видео опубликовал проект «Изнанка».

Удар по позициям ВСУ на острове Змеиный. Видео © «Изнанка»

Предположительно, для атаки применялись беспилотники семейства «Герань». На опубликованных кадрах видны подлёт дрона к острову и последующий пожар в районе обозначенной авторами съёмки цели.

Кроме того, проект «Донбасский партизан» сообщает о повреждении развёрнутого на Змеином радиолокационного комплекса 79К6 «Пеликан». По предварительным данным, удар по РЛС мог быть нанесён ещё 12 октября.

«Пеликан» предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Размещение радиолокационных средств на острове позволяет контролировать часть воздушного пространства над северо-западной акваторией Чёрного моря и направлениями к Одессе и дунайским портам.

ВС РФ поразили четыре судна на рейде порта Одессы и у острова Змеиный
ВС РФ поразили четыре судна на рейде порта Одессы и у острова Змеиный

Змеиный неоднократно становился целью российских ударов. В марте Life.ru публиковал кадры поражения пункта украинских сил специальных операций на острове. Тогда, по данным источников, для атаки применялись планирующие боеприпасы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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