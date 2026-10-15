«Герани» долетели до Змеиного: Под удар попал пункт украинской разведки
Российские БПЛА поразили пункт ГУР Украины на острове Змеиный
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Российские беспилотники поразили пункт временной дислокации подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины на острове Змеиный (Одесская область) в Чёрном море. Видео опубликовал проект «Изнанка».
Удар по позициям ВСУ на острове Змеиный. Видео © «Изнанка»
Предположительно, для атаки применялись беспилотники семейства «Герань». На опубликованных кадрах видны подлёт дрона к острову и последующий пожар в районе обозначенной авторами съёмки цели.
Кроме того, проект «Донбасский партизан» сообщает о повреждении развёрнутого на Змеином радиолокационного комплекса 79К6 «Пеликан». По предварительным данным, удар по РЛС мог быть нанесён ещё 12 октября.
«Пеликан» предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Размещение радиолокационных средств на острове позволяет контролировать часть воздушного пространства над северо-западной акваторией Чёрного моря и направлениями к Одессе и дунайским портам.
Змеиный неоднократно становился целью российских ударов. В марте Life.ru публиковал кадры поражения пункта украинских сил специальных операций на острове. Тогда, по данным источников, для атаки применялись планирующие боеприпасы.
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