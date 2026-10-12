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Опубликовано 12 октября, 08:56

«Герани» достали 4 локомотива с грузами для ВСУ сразу в трёх районах Украины

Обложка © Министерство обороны РФ

Обложка © Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли удары по четырём локомотивам, которые использовались для обеспечения Вооружённых сил Украины. Кадры поражения железнодорожной техники в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихаток опубликовало Министерство обороны РФ.

Видео © Министерство обороны РФ

Для атак задействовали расчёты войск беспилотных систем. Они применили ударные дроны «Герань», с помощью которых поразили указанные цели. В ведомстве уточнили, что техника использовалась в интересах украинских формирований.

Удары пришлись по нескольким районам. Помимо Одессы, российские военнослужащие атаковали локомотивы возле Кривого Рога и Пятихаток, расположенных в Днепропетровской области. Всего Минобороны сообщило о поражении четырёх единиц железнодорожной техники. Военное ведомство также представило видеозаписи проведённых атак.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах «Гераней» по логистическому центру, электрическим подстанциям и мобильному ЗРК ВСУ. По данным Минобороны, 8 октября эти объекты атаковали расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Больше новостей о боевой работе российской армии, применении беспилотников и специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru

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Андрей Бражников
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