«Герани» достали 4 локомотива с грузами для ВСУ сразу в трёх районах Украины
Обложка © Министерство обороны РФ
Российские военные нанесли удары по четырём локомотивам, которые использовались для обеспечения Вооружённых сил Украины. Кадры поражения железнодорожной техники в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихаток опубликовало Министерство обороны РФ.
Видео © Министерство обороны РФ
Для атак задействовали расчёты войск беспилотных систем. Они применили ударные дроны «Герань», с помощью которых поразили указанные цели. В ведомстве уточнили, что техника использовалась в интересах украинских формирований.
Удары пришлись по нескольким районам. Помимо Одессы, российские военнослужащие атаковали локомотивы возле Кривого Рога и Пятихаток, расположенных в Днепропетровской области. Всего Минобороны сообщило о поражении четырёх единиц железнодорожной техники. Военное ведомство также представило видеозаписи проведённых атак.
Ранее Life.ru сообщал об ударах «Гераней» по логистическому центру, электрическим подстанциям и мобильному ЗРК ВСУ. По данным Минобороны, 8 октября эти объекты атаковали расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».
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