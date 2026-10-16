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Опубликовано 16 октября, 20:14

Герасимов сообщил о наступлении группировок «Днепр» и «Восток» на Запорожье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска развивают наступление в направлении Запорожья сразу двумя группировками. Подразделения «Днепра» и «Востока» продвигаются смежными флангами на широком участке фронта, сохраняя инициативу. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

«Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья», — доложил Герасимов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что группировка «Восток» взяла под контроль село Никольское в Запорожской области. По данным российских военных, подразделения ВС РФ нанесли поражение 225-му штурмовому полку ВСУ. Военкоры отмечали, что продвижение в районе Никольского создаёт условия для дальнейшего наступления в сторону Омельника и Орехова.

Больше новостей о боевых действиях, продвижении российских подразделений и ситуации на линии соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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