Российские войска развивают наступление в направлении Запорожья сразу двумя группировками. Подразделения «Днепра» и «Востока» продвигаются смежными флангами на широком участке фронта, сохраняя инициативу. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

«Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья», — доложил Герасимов.

Ранее Life.ru рассказывал, что группировка «Восток» взяла под контроль село Никольское в Запорожской области. По данным российских военных, подразделения ВС РФ нанесли поражение 225-му штурмовому полку ВСУ. Военкоры отмечали, что продвижение в районе Никольского создаёт условия для дальнейшего наступления в сторону Омельника и Орехова.