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Опубликовано 16 октября, 20:04

Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в направлении Александровки в ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска развивают наступление в направлении населённого пункта Александровка в ДНР. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление в направлении Александровки», — сообщил военачальник.

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Кроме того, Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о выходе российских подразделений на окраины Краматорска. По словам военачальника, передовые подразделения ВС РФ также вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои.

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Юрий Лысенко
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