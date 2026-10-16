Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в направлении Александровки в ДНР

Российские войска развивают наступление в направлении населённого пункта Александровка в ДНР. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

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Кроме того, Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о выходе российских подразделений на окраины Краматорска. По словам военачальника, передовые подразделения ВС РФ также вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои.