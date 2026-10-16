Герасимов сообщил о потере ВСУ более 3,5 тысячи бойцов под Красным Лиманом

Украинские войска потеряли более 3,5 тысячи человек убитыми и тяжелоранеными на Краснолиманском направлении за летне-осенний период. Такие данные начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представил президенту России Владимиру Путину в ходе доклада о ситуации на фронте.

По словам военачальника, наиболее серьёзные потери понесли подготовленные и боеспособные украинские подразделения, задействованные в боях на этом участке.

«Вместе с тем только на этом направлении в летне-осеннем периоде Вооружённые силы Украины потеряли убитыми и тяжелораненными более 3,5 тысяч человек личного состава, из наиболее подготовленных и боеспособных формирований украинских подразделений», — сообщил Герасимов.

Ранее Life.ru рассказывал об ожесточённых боях на Краснолиманском направлении. По данным военных корреспондентов на 11 октября, российские подразделения сдерживали атаки ВСУ в районе реки Жеребец, не позволяя украинским силам переправить через неё крупные подразделения.