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Опубликовано 16 октября, 20:31

Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие приступили к выполнению задач по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области Украины. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления объединённой группировки войск.

«Одновременно с наступательными действиями в Запорожской области группировка войск «Восток» выполняет задачи по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области», — заявил военачальник.

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А командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол» в Харьковской области. По его словам, к 30 августа российские подразделения замкнули кольцо окружения в районе Приколотного, заблокировав до двух тысяч военнослужащих ВСУ из десяти батальонов. На втором этапе операции, начавшемся в сентябре, окружённую группировку разделили на несколько частей и приступили к их последовательной ликвидации.

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Юрий Лысенко
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