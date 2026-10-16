Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области

Российские военнослужащие приступили к выполнению задач по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области Украины. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления объединённой группировки войск.

А командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол» в Харьковской области. По его словам, к 30 августа российские подразделения замкнули кольцо окружения в районе Приколотного, заблокировав до двух тысяч военнослужащих ВСУ из десяти батальонов. На втором этапе операции, начавшемся в сентябре, окружённую группировку разделили на несколько частей и приступили к их последовательной ликвидации.