Герасимов сообщил, ВС РФ наносят удары по стратегическим мостам на Украине

Российские войска наносят удары по мостам Украины, которые имеют стратегическое значение. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил во время доклада президенту России Владимиру Путину.

«По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей ВСУ», — сказал Герасимов.

Таким образом, в перечень целей российского командования входят не только мостовые переходы, но также железнодорожная и цифровая инфраструктура, которую Минобороны РФ считает задействованной для снабжения украинских войск.

В тот же день российское военное ведомство сообщило о поражении ряда объектов портовой инфраструктуры Украины, которые, по его данным, обеспечивали приём, хранение и распределение грузов военного назначения.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ вывели из строя ряд объектов военной инфраструктуры украинских портов. По данным Минобороны, они использовались для приёма и распределения военных грузов.