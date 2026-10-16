Герасимов заявил о пятикратном росте числа перехватов воздушных целей

К сентябрю 2026 года российские силы противовоздушной обороны начали перехватывать более чем в пять раз больше беспилотников и ракет, чем в начале года. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, в январе российская ПВО в среднем за сутки перехватывала над регионами страны около 120 беспилотных летательных аппаратов и ракет. К сентябрю показатель превысил 500 воздушных целей в день.

Всего за сентябрь, как утверждает Герасимов, было сбито более 15 тысяч воздушных целей. Он связал увеличение их числа с массированными ударами по объектам в глубине российской территории.

Ранее минобороны РФ сообщило, что за ночь ПВО перехватила и уничтожила 166 украинских беспилотников самолётного типа. Атаку отражали над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ростовской областями, а также над Подмосковьем, Краснодарским краем и Крымом.