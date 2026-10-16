Герасимов заявил об остановке работы основных портов Украины на Чёрном море

Hоссийские удары привели к остановке работы основных украинских портов на Чёрном море, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

По его словам, российские военные систематически наносят удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, а также по морским судам. Герасимов объяснил эти действия попытками Киева прекратить российское судоходство в Черноморском регионе.

Минобороны РФ сообщало, что за неделю с 10 по 16 октября российские военные вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, через которые принимали, хранили и распределяли военные грузы. Эти мощности были частью системы снабжения украинской армии.