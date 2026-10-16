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Опубликовано 16 октября, 18:59

Герасимов заявил об остановке работы основных портов Украины на Чёрном море

Валерий Герасимов. Обложка ©

Валерий Герасимов. Обложка ©

Hоссийские удары привели к остановке работы основных украинских портов на Чёрном море, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

По его словам, российские военные систематически наносят удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, а также по морским судам. Герасимов объяснил эти действия попытками Киева прекратить российское судоходство в Черноморском регионе.

ВС РФ уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный
ВС РФ уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный

Минобороны РФ сообщало, что за неделю с 10 по 16 октября российские военные вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, через которые принимали, хранили и распределяли военные грузы. Эти мощности были частью системы снабжения украинской армии.

Больше сообщений об ударах по военным объектам и логистике ВСУ — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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