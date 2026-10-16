Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 19:01

Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Сталелитейное производство на Украине к настоящему моменту остановлено после поражения девяти предприятий металлургической отрасли. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

По его словам, российские войска целенаправленно наносят удары по ключевым металлургическим предприятиям, продукция которых, как утверждает Минобороны РФ, используется в военном производстве, а также поставляется на экспорт для оплаты вооружений и боеприпасов.

«На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесённых ударов поражены девять предприятий украинской металлургии», — сказал Герасимов.

В военном бюджете Украины возникла дыра на €40 млрд: Киев обратился за помощью к G7
В военном бюджете Украины возникла дыра на €40 млрд: Киев обратился за помощью к G7

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре производство стали на Украине впервые за длительный период упало до нуля. Представитель отрасли тогда заявил, что украинская металлургия переживает масштабный кризис.

Больше новостей о спецоперации, её участниках и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Валерий Герасимов
  • Путин
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar