Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине

Сталелитейное производство на Украине к настоящему моменту остановлено после поражения девяти предприятий металлургической отрасли. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

По его словам, российские войска целенаправленно наносят удары по ключевым металлургическим предприятиям, продукция которых, как утверждает Минобороны РФ, используется в военном производстве, а также поставляется на экспорт для оплаты вооружений и боеприпасов.

«На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесённых ударов поражены девять предприятий украинской металлургии», — сказал Герасимов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре производство стали на Украине впервые за длительный период упало до нуля. Представитель отрасли тогда заявил, что украинская металлургия переживает масштабный кризис.