Гермафродит засудила МВД Иркутска на 200 тыс. за вопрос «мальчик ты или девочка»

Суд частично удовлетворил иск жительницы Иркутска Евгении, которая потребовала компенсацию после публикации в Сети записи её разговора в отделе полиции. С автора видео постановили взыскать 200 тысяч рублей, сообщает Mash.

Осенью 2018 года Евгению задержали по подозрению в краже телефона. Во время разговора один из присутствующих задал ей вопрос: «Мальчик ты или девочка?» Запись, раскрывавшая сведения о частной жизни женщины, вскоре оказалась в интернете.

После публикации ролика Евгения, по её словам, столкнулась с травлей и угрозами. Ситуацию усугубил телевизионный репортаж, в котором представитель регионального главка МВД обвинил её в употреблении наркотиков и кражах под видом оказания интимных услуг.

На пике травли женщина пыталась покончить с собой. За последующие годы она дважды меняла паспорт, однако до сих пор испытывает сложности при поиске работы.

Евгения требовала взыскать с МВД 15 миллионов рублей, ещё 2,5 миллиона — с автора записи. Она также просила удалить из интернета заявления представителя полиции.

Спустя почти восемь лет суд частично удовлетворил иск. В удовлетворённой части речь идёт только о взыскании 200 тысяч рублей с автора видео, а не с МВД.

История прогремела в 2020 году. После распространения записи женщина потеряла работу, а управление собственной безопасности регионального МВД отказалось возбуждать дело: там утверждали, что съёмку вёл знакомый оперативников, который позднее якобы потерял телефон. Кстати, Life.ru ранее писал, что незаконная публикация записей, содержащих сведения о частной жизни, позволяет требовать их удаления и компенсации морального вреда.