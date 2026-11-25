Германия и Франция установили исторические рекорды по суточному отбору газа из подземных хранилищ 23 ноября. В обеих странах извлекли максимальные объёмы топлива для этой календарной даты за всё время наблюдений. Об этом сообщили в «Газпроме».

Особенно заметно сокращаются запасы немецких газохранилищ. По данным российской компании, их заполненность опустилась примерно до 55%. Германия располагает крупнейшими мощностями подземного хранения газа в Европе.

Во Франции также зафиксировали рекордный суточный отбор для 23 ноября. В «Газпроме» связали рост потребления запасов с волной арктического холода, которая пришла в европейские страны.

Общая ситуация с газовыми резервами ЕС также вызывает внимание. По данным Gas Infrastructure Europe, 23 ноября подземные хранилища Евросоюза были заполнены на 68,41%. Это на 17,69 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет для этой даты.

С начала отопительного сезона, который стартовал 28 октября, европейские страны отобрали из хранилищ почти 9 миллиардов кубометров газа. Совокупный объём отбора оказался на 28% выше среднего показателя за последние пять лет.