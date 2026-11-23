Бундесвер впервые отработал тактическое применение дронов-камикадзе на учениях в Литве. Испытания прошли на полигоне Руднинкай неподалёку от границы с Белоруссией, сообщает Reuters.

За испытаниями наблюдал инспектор сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

«На полигоне Руднинкай, расположенном недалеко от белорусской границы, командующий армией Кристиан Фройдинг наблюдал, как барражирующие боеприпасы немецких компаний «Хельсинг» и «Штарк», оснащённые инертными боеголовками, падали с неба и поражали основные боевые танки», — говорится в публикации.

Немецкие военные испытали барражирующие боеприпасы компаний Helsing и Stark в рамках манёвров Freedom Shield («Щит свободы»). Беспилотники с учебными инертными боеголовками выполнили пикирование и поразили основные боевые танки.