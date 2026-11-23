Германия испытала дроны-камикадзе в Литве у границы с Белоруссией
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Бундесвер впервые отработал тактическое применение дронов-камикадзе на учениях в Литве. Испытания прошли на полигоне Руднинкай неподалёку от границы с Белоруссией, сообщает Reuters.
За испытаниями наблюдал инспектор сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.
«На полигоне Руднинкай, расположенном недалеко от белорусской границы, командующий армией Кристиан Фройдинг наблюдал, как барражирующие боеприпасы немецких компаний «Хельсинг» и «Штарк», оснащённые инертными боеголовками, падали с неба и поражали основные боевые танки», — говорится в публикации.
Немецкие военные испытали барражирующие боеприпасы компаний Helsing и Stark в рамках манёвров Freedom Shield («Щит свободы»). Беспилотники с учебными инертными боеголовками выполнили пикирование и поразили основные боевые танки.
Ранее Life.ru писал, что Германия готовится впервые закупить для своей армии ударное оружие украинской разработки — крылатые ракеты «Барс». Их уже выпускают на немецкой территории. Соглашение о поставке первой партии планируют заключить в ближайшие недели.