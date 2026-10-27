Украинские «Барсы» могут попасть в бундесвер: Германия готовит первую закупку

Германия впервые может приобрести для собственной армии ударное оружие украинской разработки. Берлин готовится закупить крылатые ракеты «Барс», которые уже производятся на немецкой территории. Соглашение о первой партии планируют заключить в ближайшие недели, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Пока речь идёт о небольшой партии для технических испытаний бундесвера. Их рассчитывают провести в начале 2027 года. Если ракеты покажут удовлетворительные результаты, Германия может заказать уже несколько сотен единиц.

«Барс» оснащён реактивным двигателем и, в зависимости от модификации, способен преодолевать расстояние до тысячи километров. Масса полезной нагрузки достигает 105 килограммов. На Украине такие аппараты также называют ракетами-дронами, однако немецкие военные рассматривают их как относительно недорогие крылатые ракеты.

Производство «Барсов» уже налажено на совместном украинско-германском предприятии в рамках программы Build with Ukraine. Она предусматривает выпуск украинского вооружения за рубежом. Первую партию ракет, изготовленных и оплаченных немецкой стороной, отправили на Украину в октябре. Теперь предприятие может начать поставлять продукцию и самому бундесверу.

Закупка вписывается в планы Берлина по расширению арсенала дальнобойного оружия. Германия ранее договорилась с США о приобретении ракет Tomahawk, однако из-за производственных ограничений поставки могут затянуться до 2030-х годов. Параллельно немцы намерены испытать американские ракеты Anthem компании Covenant.

Стоимость одного Tomahawk оценивается в 4–6 миллионов долларов, тогда как Anthem, по данным FT, обходится примерно в десять раз дешевле. Собеседники газеты утверждают, что украинский «Барс» стоит ещё меньше.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия объявила о выделении Украине миллиарда евро на вооружения и ещё 350 миллионов на восстановление энергетики. По словам Владимира Зеленского, военная часть пакета предусматривает финансирование перехватчиков реактивных беспилотников, боевых дронов и спутниковых технологий. Одновременно Берлин укрепляет контроль над собственным оборонным производством. Как сообщал Life.ru, правительство ФРГ ведёт переговоры о приобретении 50% концерна KNDS, выпускающего танки Leopard 2. Такая сделка позволила бы Германии получить равную с Францией долю в предприятии.