Германия намерена выкупить 50% производителя танков Leopard 2

Правительство Германии ведёт переговоры о покупке 50% франко-германского оборонного концерна KNDS, выпускающего танки Leopard 2 и другую военную технику. Берлин намерен выкупить долю у немецких семейных акционеров, чтобы получить равные права с Францией в управлении предприятием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Сейчас концерн принадлежит двум сторонам в равных долях. Французское государство контролирует 50% акций, ещё половина находится у немецких семей, объединённых через Wegmann Holding. Среди владельцев немецкого пакета — семьи Боде и Браунберенс.

Первоначально структура собственности должна была измениться после выхода KNDS на биржу. Предполагалось, что французская сторона и немецкие акционеры продадут инвесторам по 10% акций концерна. Оставшиеся у семей 40% планировало приобрести правительство ФРГ.

Однако размещение акций отложили на фоне ухудшения рыночных условий. Планы выхода на биржу пока приостановлены, а немецкие собственники теперь рассматривают продажу государству всего своего 50-процентного пакета.

В результате Германия может получить половину KNDS, а Франция — сохранить свои 50%. Таким образом, концерн фактически перейдёт под совместный государственный контроль двух стран вместо первоначально предусмотренного участия биржевых инвесторов.

В Министерстве экономики ФРГ подтвердили, что правительство рассматривает возможность приобретения доли на равных условиях с Францией. Ведомство объясняет интерес Берлина необходимостью сохранить контроль над ключевыми оборонными технологиями.

В самом KNDS переговоры между акционерами и немецким правительством комментировать отказались. Представитель концерна лишь уточнил, что выход на биржу по-прежнему остаётся долгосрочной целью компании.

Европейские оборонные производители продолжают расширять мощности на фоне роста заказов. Как писал Life.ru 14 июля, немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине артиллерийские боеприпасы с нового завода в Унтерлюсе. Предприятие открыли в августе 2025 года, а до запуска его производственных линий снаряды отправлялись с других площадок компании.