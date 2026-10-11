Переход на танк «Армата» сравнили с пересадкой с «Жигулей» на Ferrari

Российский танк Т-14 «Армата» продолжает проходить доработку с учётом опыта специальной военной операции. Машина также проходит поэтапную войсковую эксплуатацию. Об этом рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов накануне 90-летия предприятия.

«Изделия «Армата», как и другие наши танки, также дорабатываются с учётом опыта СВО и проходят поэтапную войсковую эксплуатацию. Для танка «Армата» уже имеется боекомплект с различными типами снарядов, имеющих повышенные характеристики. Также ведутся инициативные работы по дальнейшему повышению характеристик боекомплекта и оптимизации его состава с учётом опыта СВО», — рассказал Потапов.

Глава «Уралвагонзавода» отметил, что Т-14 «Армата» представляет собой принципиально новую платформу. Её главные особенности — необитаемое боевое отделение и специальная капсула, которая защищает экипаж.

«Она стала заделом на будущее, но основная работа в ходе проведения СВО пошла по нашим классическим машинам — Т-72, Т-80, Т-90 и даже Т-62. И спецоперация резко ускорила обратную связь с военными», — пояснил он.

По словам главы концерна, освоение новой машины требует не только технической подготовки, но и обучения экипажа работе с ней. Для этого необходимы соответствующие тренажёры и подготовка специалистов.

«Человеческий фактор никто не отменял. Нельзя механика-водителя с Т-72 сразу посадить на «Армату» — это как пересесть с «Жигулей» 80-х на современный болид Ferrari. Сначала надо обучить», — уточнил Потапов.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев сообщил о планах разработать семейства танков нового поколения с учётом изменений в способах ведения боевых действий. В перспективных машинах предполагается применять автоматизированные системы управления огнём с элементами искусственного интеллекта.