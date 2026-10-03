Раскрыты новые детали устройства безэкипажных танков и БМПТ комплекса «Штурм»

Новые особенности безэкипажного танка и БМПТ тяжёлого роботизированного комплекса «Штурм» раскрыли после их открытого показа на учениях «Центр-2026». Машины получили средства панорамного наблюдения и изменённую компоновку боевого отделения, пишет RG.ru.

На крыше штурмового танка установили блок с несколькими камерами. Они передают операторам в отдельной машине управления панорамное изображение окружающей местности. Система позволяет наблюдать за обстановкой и искать цели, не размещая экипаж непосредственно внутри танка.

На кадрах из боевого отделения также показали отдельную капсулу с автоматом заряжания. Как отмечает издание, такое решение повышает защищённость боекомплекта.

На учениях впервые продемонстрировали и безэкипажную версию БМПТ «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и допускает установку дополнительных средств поражения. Для преодоления баррикад, завалов и других препятствий на ней предусмотрели бульдозерный отвал.

Авторы публикации отмечают, что развитие комплекса «Штурм» соответствует концепции совместной работы пилотируемой и беспилотной техники. В перспективе наземные роботизированные машины смогут брать на себя задачи с повышенным риском, пока экипажи управляют ими дистанционно. Возможности такого управления также могут расширить системы искусственного интеллекта и развитие спутниковой связи.

Ранее Ростех представил на учениях «Центр-2026» единую ударную систему поля боя. В неё вошли танки Т-90М «Прорыв», безэкипажные машины «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М» и другие образцы вооружений. На Чебаркульском полигоне военные задействовали более 60 роботизированных систем и свыше 600 беспилотников. Основной этап манёвров прошёл 2 октября, а практические действия развернули сразу на десяти полигонах.