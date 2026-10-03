«Прорыв», «Штурм» и роботы: Ростех представил ударную систему поля боя на учениях «Центр-2026»

Ростех представил на учениях «Центр-2026» единую ударную систему поля боя, в которую вошли танки, боевые роботы, ракеты и другие образцы вооружений. Большая часть техники, задействованной в наземной части манёвров, разработана и выпускается предприятиями госкорпорации.

Ударная система поля боя. Видео © Telegram / Ростех

«Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжёлые огнемётные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», — сообщили в Ростехе.

Одним из элементов этой связки стали наземные роботы «Импульс-М». Ростех впервые показывал испытания этой гусеничной платформы ещё в 2024 году: робот способен перевозить грузы, работать с боевыми модулями и возвращаться на базу при потере связи с оператором.

На «Центре-2026» большое внимание уделили именно роботизации наземных подразделений. Военные применяли безэкипажные танки для огневой поддержки, а всего на Чебаркульском полигоне задействовали более 60 роботизированных систем и свыше 600 беспилотников.

В манёврах участвовал и Т-90М «Прорыв». Машину продолжают дорабатывать с учётом опыта её применения и обратной связи от военнослужащих, в том числе усиливая пассивную и активную защиту. На самих учениях танки действовали совместно с другими средствами в рамках единого боевого контура.

Основной этап «Центра-2026» прошёл 2 октября на полигоне Чебаркульский и стал завершающей частью подготовки Вооружённых сил РФ в 2026 году. Практические действия развернули сразу на десяти полигонах, а одной из особенностей учений стало массовое применение беспилотной и роботизированной техники.

Отдельно на Чебаркульском полигоне испытывали и другие новые системы. Так, военные впервые применили наземный комплекс с доработанной ракетой ЛМУР, предназначенный для поражения неподвижных и движущихся учебных целей на дистанции до 20 километров.