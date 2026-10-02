Десять полигонов и восемь стран: Евкуров раскрыл масштаб «Центра-2026»

Практическая часть стратегических учений «Центр-2026» развернулась сразу на десяти полигонах, а на Чебаркульском вместе с российскими военными действуют подразделения ещё семи государств. Об этом заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил Владимиру Путину.

На правом фланге коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ расположены подразделения Таджикистана и вооружённых сил Монголии. Центральную часть боевого порядка заняли российские и белорусские военнослужащие. Слева действуют представители Народно-освободительной армии Китая, а также военные Пакистана и Кыргызстана.

Особое внимание на Чебаркульском полигоне уделяется беспилотным технологиям. В сценариях широко задействованы летательные аппараты и наземные робототехнические системы. Для противодействия дронам применяются мобильные огневые группы и специализированные модули.

Ещё одной особенностью манёвров стало использование подземных коммуникаций. Военнослужащие проделывают проходы, предназначенные для скрытого проникновения в глубину обороны условного противника. Эта тактика стала частью практических действий штурмовых подразделений.

Кроме того, в ходе «Центра-2026» используются безэкипажные танки для ведения огня. Евкуров отметил, что применение беспилотных и роботизированных систем стало одной из ключевых особенностей эпизодов на Чебаркульском полигоне. Всего практические действия в рамках учений проходят на десяти площадках.