Десять полигонов и восемь стран: Евкуров раскрыл масштаб «Центра-2026»
Евкуров: Учения «Центр-2026» проходят сразу на десяти полигонах
Обложка © Александр Щербак/ТАСС
Практическая часть стратегических учений «Центр-2026» развернулась сразу на десяти полигонах, а на Чебаркульском вместе с российскими военными действуют подразделения ещё семи государств. Об этом заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил Владимиру Путину.
На правом фланге коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ расположены подразделения Таджикистана и вооружённых сил Монголии. Центральную часть боевого порядка заняли российские и белорусские военнослужащие. Слева действуют представители Народно-освободительной армии Китая, а также военные Пакистана и Кыргызстана.
Особое внимание на Чебаркульском полигоне уделяется беспилотным технологиям. В сценариях широко задействованы летательные аппараты и наземные робототехнические системы. Для противодействия дронам применяются мобильные огневые группы и специализированные модули.
Ещё одной особенностью манёвров стало использование подземных коммуникаций. Военнослужащие проделывают проходы, предназначенные для скрытого проникновения в глубину обороны условного противника. Эта тактика стала частью практических действий штурмовых подразделений.
Кроме того, в ходе «Центра-2026» используются безэкипажные танки для ведения огня. Евкуров отметил, что применение беспилотных и роботизированных систем стало одной из ключевых особенностей эпизодов на Чебаркульском полигоне. Всего практические действия в рамках учений проходят на десяти площадках.
Ранее Life.ru сообщал, что в «Центре-2026» задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, выполняющих задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. На одном только Чебаркульском полигоне, по данным главы Минобороны Андрея Белоусова, собрали около шести тысяч военных, порядка 700 единиц техники, свыше 600 беспилотников и более 60 роботизированных систем. Участие в манёврах в разных форматах принимают представители почти 60 государств, семь из которых направили собственные воинские контингенты.
Больше новостей о Вооружённых силах и военной технике — в разделе «Армия» на Life.ru.