Песков: Учения «Центр-2026» носят плановый характер

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2026» являются плановыми и проводятся в рамках подготовки Вооружённых сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о связи манёвров с ситуацией на российских границах.

«Нет, это плановые учения», — подчеркнул представитель Кремля.

Манёвры проходят с 28 сентября по 3 октября. Их участники отрабатывают действия группировок войск при отражении агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечении военной безопасности в Каспийской морской зоне.

2 октября один из этапов «Центра-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области посетил Владимир Путин. Президент сообщил, что в учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Учения сопряжены с манёврами ОДКБ «Взаимодействие-2026». Путин заявил, что полученный в ходе совместной подготовки опыт должен повысить способность вооружённых сил реагировать на внешние угрозы безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин лично понаблюдал за ходом учений на Чебаркульском полигоне во время рабочей поездки в Челябинскую область.