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Опубликовано 2 октября, 18:56

Песков: Учения «Центр-2026» носят плановый характер

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2026» являются плановыми и проводятся в рамках подготовки Вооружённых сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о связи манёвров с ситуацией на российских границах.

«Нет, это плановые учения», — подчеркнул представитель Кремля.

Манёвры проходят с 28 сентября по 3 октября. Их участники отрабатывают действия группировок войск при отражении агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечении военной безопасности в Каспийской морской зоне.

2 октября один из этапов «Центра-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области посетил Владимир Путин. Президент сообщил, что в учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Учения сопряжены с манёврами ОДКБ «Взаимодействие-2026». Путин заявил, что полученный в ходе совместной подготовки опыт должен повысить способность вооружённых сил реагировать на внешние угрозы безопасности.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин лично понаблюдал за ходом учений на Чебаркульском полигоне во время рабочей поездки в Челябинскую область.

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Никита Никонов
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