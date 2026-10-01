От ИИ до автоматизации: В России создадут танки нового поколения
Мордвичев сообщил о разработке в России танков нового поколения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России разработают семейства танков нового поколения с учётом изменившихся способов ведения боевых действий. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев рассказал в интервью газете «Красная звезда».
Новая бронетехника должна сохранить работоспособность в разных географических и климатических условиях. Параллельно планируется менять структуру танковых формирований и повышать их боевые возможности.
Особое внимание уделят огневой мощи машин. В перспективных танках предполагается использовать автоматизированные системы управления огнём с элементами искусственного интеллекта.
«Всё это будет производиться за счёт разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надёжное функционирование в различных географических и климатических условиях», — рассказал Мордвичев.
Главком также связал дальнейшее развитие бронетехники с высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов.
В сентябре «Уралвагонзавод» передал российской армии новые партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Машины получили усиленную всеракурсную защиту, которую дорабатывают с учётом опыта боевого применения.
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