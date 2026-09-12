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Опубликовано 12 сентября, 06:21

Ко Дню танкиста: Эшелон новых Т-90М и Т-72Б3М с «бронёй будущего» едет крушить врага на СВО

«Уралвагонзавод» передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М с усиленной защитой

Обложка © «Уралвагонзавод»

Обложка © «Уралвагонзавод»

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) передал Российской армии очередные партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Видео © «Уралвагонзавод»

Боевые машины получили обновлённую всеракурсную защиту. Как отметили на предприятии, работа над повышением защищённости бронетехники продолжается постоянно с учётом опыта эксплуатации техники.

Перед отправкой в войска каждый танк проходит обязательные проверки. Машины должны преодолеть не менее 100 километров, после чего специалисты проверяют работу вооружения, включая пушку и пулемёты, а также систем навигации и управления.

«Наши конструкторы стараются максимально защитить машину. Также появилось много систем, которые помогают управлять, подсказывают, как вести себя в той или иной экстренной ситуации. Мы постоянно следим за информацией с поля боя и стараемся приложить все усилия, чтобы в наших машинах всё работало отлично», — рассказал водитель-испытатель боевых машин.

Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов отметил, что современные танки продолжают демонстрировать высокие характеристики, а их создание остаётся тесно связано с опытом танкистов на передовой. Передача новой техники с «бронёй будущего» приурочена ко Дню танкиста 13 сентября, который в этом году отмечается в 80-й раз.

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Ранее «Уралвагонзавод» опубликовал редкие архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проведённых в джунглях Малайзии. На записи показаны испытания в экстремальных условиях: температура воздуха достигала +40 градусов, высокая влажность и сложный рельеф с болотами и густыми тропическими зарослями.

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Андрей Бражников
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