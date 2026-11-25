Германия может воспользоваться новым пакетом санкций Евросоюза против России, чтобы добиться недопуска российской сборной к чемпионату мира по хоккею 2027 года. Турнир должен пройти в ФРГ с 14 по 30 мая. Предлагаемые ограничения могут дать Берлину дополнительные основания для отказа в выдаче виз российским спортсменам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идёт о 22-м пакете санкций, который Еврокомиссия представила 23 ноября. В частности, Брюссель предлагает запретить российским командам и спортсменам выступать под национальным флагом на любых спортивных соревнованиях в ЕС. Также планируется запретить демонстрацию официальной российской символики и ограничить финансовую поддержку европейских спортивных организаций со стороны российских спонсоров.

Как отмечает Bloomberg, даже в случае принятия ограничений российская сборная теоретически сможет выступить на турнире под нейтральным флагом. Однако новая инициатива может существенно облегчить работу по исключению команды из числа участников. Окончательное решение о применении возможных мер пока не принято.

Кроме того, Германия рассматривает возможность отказаться от проведения чемпионата. Причиной стали угрозы бойкота со стороны ряда национальных федераций, которые не хотят встречаться с российской сборной. При этом в Берлине рассчитывают, что до отмены турнира дело не дойдёт.

Ситуация обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Он обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к ряду международных соревнований сезона-2026/27, включая мужской чемпионат мира в Германии. Международная федерация выразила несогласие с вердиктом, но заявила о намерении его исполнить и изучить организационные последствия.

При этом предложенный Еврокомиссией пакет санкций ещё должен получить единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. До этого момента ограничения не вступили в силу.