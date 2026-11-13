Германия не намерена решать вопрос участия российской сборной в чемпионате мира по хоккею 2027 года исключительно с помощью визовых ограничений. Государственный министр по делам спорта Рональд Рауэ призвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Об этом говорится в сообщении на сайте бундестага.

На заседании спортивного комитета 11 ноября Рауэ оставил открытым вопрос о выдаче виз российским хоккеистам и сопровождающему персоналу. При этом он подчеркнул, что отказ во въезде сам по себе не решит проблему проведения турнира.

«В конечном счёте отказ в выдаче виз не является решением для хоккейной федерации и никак не способствует успешному проведению чемпионата мира», — заявил министр.

По мнению Рауэ, необходимо помочь ИИХФ самостоятельно найти решение, которое позволит сохранить целостность международных соревнований. При этом чиновник дал понять, что желаемым для немецких властей исходом стало бы недопущение российской сборной к участию в мировом первенстве.