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Опубликовано 7 сентября, 12:16

«Германия на мели»: Вайдель обвинила правительство Мерца в финансовом провале

Вайдель заявила о фактическом банкротстве Германии

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi / АР

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi / АР

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что страна фактически оказалась банкротом из-за финансовой политики правительства канцлера Фридриха Мерца.

«Германия де-факто банкрот. Германия на мели», — сказала политик на пресс-конференции в Берлине.

В подтверждение своих слов лидер АдГ указала на увеличение расходов по обслуживанию государственного долга. Она также предупредила о риске утраты ФРГ высшего кредитного рейтинга.

«Рейтинговые агентства говорят совершенно чётко, что мы потеряем наш рейтинг «ААА», если это федеральное правительство продолжит действовать так же безответственно, как до сих пор», — подчеркнула Вайдель.

По прогнозу Счётной палаты ФРГ, доля бюджетных расходов на обслуживание госдолга может вырасти с нынешних 5,8% до 12,7% к 2030 году. В ведомстве ожидают, что задолженность будет увеличиваться быстрее ВВП страны.

В марте 2025 года немецкий парламент смягчил закреплённые в конституции ограничения на государственные заимствования. Решение объяснялось необходимостью нарастить финансирование обороны и инфраструктуры.

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В августе рейтинговое агентство S&P Global Ratings допустило, что Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА при ухудшении экономических показателей. Среди факторов давления назывались рост госдолга и слабые темпы развития экономики.

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Полина Никифорова
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