Германия намерена наладить на своей территории выпуск украинских разведывательных беспилотников Babka. О расширении военного сотрудничества Берлина и Киева рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Договорённости были достигнуты 23 ноября во время визита украинского министра обороны Евгения Хмары в немецкую столицу. На развитие производственных мощностей федеральное правительство направит около €34 млн. Изготовлением летательных аппаратов займётся совместное предприятие.

Ещё одним направлением взаимодействия станет модернизация системы управления боем Delta. Эта цифровая платформа объединяет сведения, поступающие со спутников, БПЛА и других источников, для формирования общей картины происходящего на поле боя. Бундесвер уже опробовал её в октябре.

Ранее Берлин объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на €273 млн. К финансированию поставок также подключится Норвегия. Основную часть средств планируется потратить на приобретение американских вооружений в рамках программы PURL. Кроме того, немецкая сторона подтвердила намерение передать обещанные зенитные системы IRIS-T, радиолокационные станции и боеприпасы для авиации.