Германия не планирует вводить полный запрет на выдачу виз россиянам

Германия не намерена полностью прекращать выдачу виз гражданам России. При этом власти ФРГ планируют усилить контроль за въездом россиян в страну, сообщает газета «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«У Германии нет планов вводить полный запрет на выдачу виз россиянам», — заявил собеседник издания.

При этом Берлин продолжает придерживаться ограничительной визовой политики. В сентябре глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил об ужесточении въездного контроля для граждан России. Немецкие власти объясняли эту меру намерением снизить возможные риски для безопасности страны.

В МИД Германии также заявляли, что Берлин выступает за дальнейшее сокращение числа туристических виз категории C для россиян. С 2025 года гражданам РФ, которые подают документы в России, как правило, оформляют краткосрочные шенгенские визы для однократного въезда. При этом немецкая сторона подчёркивала, что речь идёт именно об ограничительной практике, а не о полном прекращении выдачи документов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет с 30 до 33 долларов. При получении электронной визы туристы дополнительно платят шесть долларов за обслуживание и банковские комиссии, поэтому итоговая стоимость составит 39 долларов. Для путешественников, которые прилетают в Шарм-эш-Шейх не более чем на 15 дней и остаются в пределах Южного Синая, сохранится бесплатный «синайский штамп».