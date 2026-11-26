Германия оказалась единственной страной Евросоюза, где большинство жителей арендуют жильё. Такие данные опубликовал Евростат.

По итогам 2025 года в арендованных квартирах и домах проживали 53% населения ФРГ. Следом за Германией по этому показателю расположились Австрия (46%) и Дания (42%). В среднем по Евросоюзу жильё снимают 32% жителей, тогда как остальные проживают в собственной недвижимости.

Наиболее распространено владение жильём в странах Восточной Европы. В Словакии доля населения, проживающего в собственной недвижимости, достигла 94%, в Румынии — 93%, Хорватии — 91%, Венгрии — 90%.

Примерно 52% жителей Евросоюза предпочитают жить в домах, ещё 48% проживают в квартирах. На другие виды жилья, включая автодома и плавучие дома, приходится около 1%. Лидером по доле населения, проживающего в домах, стала Ирландия — 90%.

В среднем на одного жителя ЕС приходится 1,7 комнаты. Наиболее высокий показатель зарегистрирован на Мальте (2,2 комнаты), в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах (по 2,1). Самое низкое значение отмечено в Румынии — 1,1 комнаты.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит ограничения на краткосрочную аренду недвижимости. Инициатива призвана снизить нагрузку на жилищный рынок туристических регионов и повысить доступность квартир для местных жителей. С 2015 года по конец 2025-го стоимость недвижимости в ЕС увеличилась примерно на 65%, а арендные ставки выросли почти на 22%.