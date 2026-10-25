Главным источником политической нестабильности в Германии стал сам канцлер Фридрих Мерц, который, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, уделяет поддержке Украины гораздо больше внимания, чем проблемам собственных граждан. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

«Самый видный дестабилизатор Германии сегодня — сам Мерц», — заявил Пушков.

Сенатор обратил внимание на поездку немецкого канцлера в Киев в начале октября. Во время визита Мерц объявил о новом пакете помощи Украине на €1,35 млрд, из которых миллиард предназначен для военных нужд, а ещё €350 млн — для энергетической инфраструктуры.

По мнению Пушкова, решение выделить дополнительные средства Киеву особенно показательно на фоне внутриполитических трудностей самого канцлера. Сенатор указал на усиление позиций партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), неудачи Христианско-демократического союза на выборах и недовольство действиями правительства.

«Согласитесь, есть в этом что-то глубоко иррациональное: Мерц и его партия проигрывают одни выборы за другими, АдГ теснит ХДС, он сам признает, что происходит политическая «катастрофа», а все мысли Мерца — лишь об Украине», — написал парламентарий.

Пушков считает, что причины нынешних проблем Германии следует искать прежде всего в действиях её политического руководства. Именно с решениями властей он связывает экономические трудности страны и рост общественного недовольства.

Отдельно сенатор упомянул протесты немецких студентов и молодёжи против военной службы. По его оценке, нежелание части граждан идти в бундесвер и опасения оказаться вовлечёнными в конфликт вокруг Украины также стали следствием курса правительства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пушков предрёк Германии серьёзный политический кризис ещё до прихода Мерца к власти. В феврале 2025 года сенатор обратил внимание на раскол между восточными и западными землями страны. По его оценке, рост популярности АдГ на востоке и поддержка ХДС на западе свидетельствовали о глубоком разделении немецкого общества. Уже тогда Пушков предупреждал, что политика Мерца может усилить существующие противоречия и осложнить положение Германии.