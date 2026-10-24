«Ростки светлого будущего»: Осточертевший всем немцам Мерц пообещал Германии процветание

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал привести страну к «светлому будущему», несмотря на свои рекордно низкие рейтинги и сохраняющиеся экономические проблемы. Выступая 24 октября на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене, он призвал немцев поверить в перспективы страны и поддержать реформы правительства.

По словам главы правительства, первые признаки позитивных перемен уже можно заметить в разных регионах ФРГ. Мерц заявил, что Германия способна преодолеть нынешние трудности, если сохранит курс на экономические преобразования и привлечение инвестиций.

В качестве доказательства канцлер привёл улучшение экономических прогнозов. Правительство ФРГ повысило ожидаемый рост ВВП на 2026 год с 0,5% до 1,3%. Мерц также обратил внимание на развитие стартапов и увеличение интереса иностранных инвесторов к немецкой экономике.

При этом политик признал необходимость ускорить реформы. Особое внимание он уделил пенсионной системе, здравоохранению и социальной поддержке. По его мнению, без изменений в этих сферах Германии будет сложно обеспечить устойчивый экономический рост.

Оптимистичные заявления прозвучали на фоне недовольства работой канцлера. По данным опубликованного в начале октября опроса INSA, 79% респондентов отрицательно оценивали деятельность Мерца, тогда как положительно отзывались о ней 15%. В самой ХДС/ХСС также продолжаются дискуссии о дальнейшем политическом курсе.

Несмотря на это, канцлер призвал однопартийцев сохранять единство и не ориентироваться исключительно на результаты социологических исследований. Он подчеркнул, что правительство намерено продолжать реформы и возвращать Германии статус конкурентоспособной промышленной державы.

Ранее Life.ru рассказывал о предположениях относительно возможной смены канцлера Германии на фоне падения его популярности. Политолог Александр Сосновский выразил мнение, что внутри немецкой политической системы уже запущен механизм, способный привести к отставке Мерца. При этом эксперт признавал, что такой сценарий вовсе не гарантирован.