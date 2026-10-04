Германия уступила лидерство: Поток заявок на убежище в Европе просел почти на четверть

Число заявлений на предоставление убежища в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии за девять месяцев 2026 года сократилось почти на четверть. Всего за этот период было подано 452 969 запросов — на 24,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на пока не опубликованные данные Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).

Германия, которая прежде была главным направлением для просителей убежища, опустилась на третье место с 70 257 заявлениями. Первой стала Франция — 98 822 запроса, за ней расположилась Италия с 78 496. Меньше всего обращений зафиксировали в Венгрии — 83, Словакии — 131 и на Мальте — 294.

Чаще всего убежища в Германии в этом году просили граждане Афганистана — на них пришлось 23% обращений. Далее идут выходцы из Сирии с 12% и Турции с 10%. Во всей Европе афганцы также заняли первое место — 52 361 заявление, следом идут граждане Венесуэлы и Бангладеш.

Общая тенденция к снижению числа обращений наблюдалась уже в первой половине года. По опубликованным данным EUAA, с января по июнь страны EU+ получили около 332 тысяч заявлений — на 17% меньше, чем за тот же период 2025-го. Агентство связывало динамику в том числе с изменением ситуации в Сирии и сотрудничеством ЕС со странами происхождения и транзита мигрантов.

Ранее Life.ru рассказывал, как европейские страны постепенно меняют систему поддержки украинских беженцев. В Германии обсуждается сокращение части выплат, Польша уже ужесточила условия получения некоторых пособий, а в Чехии государственное гуманитарное жильё предоставляется лишь на ограниченный срок. При этом к концу июня временной защитой в ЕС пользовались 4,41 млн граждан Украины.