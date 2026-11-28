Германия подходит к зиме с заметно меньшими запасами природного газа, чем в предыдущие годы. Подземные хранилища страны заполнены лишь на 54,5%, а федеральное сетевое агентство ФРГ признало, что сложившаяся ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность. Такие данные приводятся в отчёте ведомства от 27 ноября.

В BNetzA объяснили сокращение резервов сочетанием рыночных факторов и погодных условий. При этом специалисты подчёркивают, что нынешние темпы отбора топлива соответствуют ожидаемой динамике потребления.

«Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет 54,5%... Он значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет», — говорится в сообщении агентства.

Несмотря на тревожную динамику, немецкий регулятор пока не заявляет о непосредственной угрозе перебоев с поставками. Ведомство напоминает, что устойчивость энергоснабжения зависит не только от запасов в подземных резервуарах, но и от текущего импорта газа, возможностей инфраструктуры и уровня потребления.