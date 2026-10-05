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Опубликовано 5 октября, 17:50

Герои нового поколения: Путин связал мужество бойцов СВО с российской системой воспитания

Путин: РФ сохранила лучшее от педагогики, это показал героизм молодых бойцов СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Героизм молодых участников СВО показывает, что России удалось сохранить лучшие традиции отечественной педагогики. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии награждения учителей в День учителя.

Президент обратил внимание, что многие отличившиеся военнослужащие родились и выросли уже в современной России. Именно здесь они получили образование и воспитание.

«Хочу подчеркнуть: в основном это достаточно молодые люди — те, кто родился и вырос уже в современной России. Они учились, воспитывались в нашей системе образования», — сказал Путин.

Глава РФ заметил, что это свидетельствует о сохранении преемственности отечественной педагогической школы. Особое значение в ней всегда придавалось не только знаниям, но и формированию личности.

Путин: Россия гордится героями СВО
Путин: Россия гордится героями СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин в День учителя провёл встречу с лучшими педагогами России. На мероприятии собрались лауреаты и победители всероссийских профессиональных конкурсов, а в центре разговора оказались роль учителя, воспитание молодёжи и сохранение образовательных традиций.

Больше новостей о школах, педагогах и развитии системы обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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