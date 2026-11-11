В Краснодаре полиция установила участников лезгинки, ради которой была частично перекрыта проезжая часть улицы Восточно-Кругликовской возле парка Галицкого. Выяснилось, что вызвавший резонанс ролик сняли ещё в мае 2025 года, а накануне повторно опубликовали в социальных сетях.

В Краснодаре нашли танцоров, перекрывших дорогу ради лезгинки. Видео © Telegram / Полиция Краснодара

На кадрах молодые люди танцуют прямо на дороге, мешая движению автомобилей. После появления записи в интернете правоохранители начали проверку и занялись установлением личностей участников. Как сообщили в полиции, танцорами оказались 23-летняя девушка и 32-летний житель Краснодара. Они признали, что их поступок был неправильным, и извинились перед горожанами.

В Краснодаре нашли танцоров, перекрывших дорогу ради лезгинки. Видео © Telegram / Kub Mash

Один из участников пояснил, что запись была сделана примерно полтора года назад. Правоохранители провели с участниками профилактическую беседу. Изначально сообщалось, что за перекрытие проезжей части им может грозить административная ответственность, вплоть до 15 суток ареста.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве организатора уличных танцев арестовали на десять суток. Мужчина припарковал автомобиль на проезжей части, включил громкую музыку и собрал вокруг машины танцующую толпу. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный арест.