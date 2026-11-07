В Москве суд назначил десять суток административного ареста мужчине, который устроил импровизированную дискотеку на проезжей части. Водитель припарковал автомобиль в неположенном месте, включил громкую музыку и собрал вокруг машины толпу танцующих людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошёл в октябре 2026 года. Согласно материалам дела, мужчина остановил автомобиль непосредственно на дороге, нарушив правила парковки, после чего включил музыку на высокой громкости.

Звуки привлекли внимание прохожих. Вскоре возле машины собралась группа людей, которые начали танцевать прямо на проезжей части, превратив участок дороги в импровизированный танцпол.

Подобное поведение вызвало недовольство окружающих. В судебных материалах отмечается, что водитель грубо нарушал тишину и общественный порядок, использовал нецензурные выражения и игнорировал неоднократные замечания граждан.

Впоследствии в отношении мужчины составили административный протокол. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал вину. Он также подтвердил обстоятельства происшествия, изложенные в административном протоколе.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде десяти суток административного ареста. Именно такое решение было принято с учётом обстоятельств нарушения.

Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ предусматривает за мелкое хулиганство штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток. Таким образом, московский водитель получил наказание, близкое к максимальному сроку, установленному этой нормой.

Ранее Life.ru сообщал о задержании компании молодых людей, устроивших танцы посреди дороги в центре Москвы. Участники импровизированной дискотеки остановили автомобили на проезжей части Малой Бронной улицы и начали танцевать возле машин. Полиция задержала пятерых нарушителей. Каждому назначили 15 суток административного ареста, а общая сумма штрафов за нарушение ПДД составила 90 тысяч рублей.