Мужчина, протаранивший на автомобиле вход в гостиницу в «Москва-Сити», неделю числился пропавшим без вести. 30-летний Магомед должен был добраться из Магадана в Грозный через Москву, однако неожиданно отказался от пересадки и перестал выходить на связь с родными. Подробности его исчезновения выяснил Telegram-канал Baza.

Родственники забили тревогу, когда мужчина не прилетел в пункт назначения и перестал отвечать на звонки. Не зная, где он находится, близкие обратились в полицию. Тем временем Магомед остался в столице и арендовал автомобиль Lada Vesta.

Обнаружился мужчина спустя неделю при весьма необычных обстоятельствах. 9 ноября он приехал к гостинице Novotel в деловом центре «Москва-Сити», где повздорил с охраной. После того как его отказались пропускать внутрь, водитель сел за руль и несколько раз направил машину на стеклянную входную группу. Автомобиль повредил двери и сбил охранника, а при попытке скрыться водитель задел шлагбаум. По информации МВД, задержать нарушителя удалось менее чем через час на улице Нижняя Масловка.

Родственники Магомеда предполагают, что во время исчезновения он мог употреблять запрещённые вещества. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж и другие преступления, а близкие отмечали его склонность к асоциальному поведению. Теперь Магомеду предъявлено обвинение в хулиганстве. Обстоятельства его недельного исчезновения и мотивы произошедшего продолжают выясняться.