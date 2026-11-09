30-летний водитель, въехавший на автомобиле в стеклянные двери гостиницы Novotel в деловом центре «Москва-Сити», отказался проходить медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Mash, автомобилист по имени Магомед А. не согласился ни проходить проверку с помощью алкотестера, ни сдавать необходимые анализы. При этом информация о его возможном опьянении пока основана только на свидетельствах очевидцев.