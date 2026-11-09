Танцор на «Ладе» решил «не дуться, не гнуться» после тарана отеля в «Москва-Сити»
Водитель, взявший на таран отель в «Москва-Сити» под лезгинку, мог быть пьян
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
30-летний водитель, въехавший на автомобиле в стеклянные двери гостиницы Novotel в деловом центре «Москва-Сити», отказался проходить медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
По данным Mash, автомобилист по имени Магомед А. не согласился ни проходить проверку с помощью алкотестера, ни сдавать необходимые анализы. При этом информация о его возможном опьянении пока основана только на свидетельствах очевидцев.
Ранее Life.ru сообщал, что водитель протаранил двери гостиницы в «Москва-Сити», после чего станцевал лезгинку возле повреждённого входа. По предварительной информации, происшествию предшествовал конфликт с охраной, которая отказалась пропускать автомобилиста внутрь. Мужчина сел за руль белой «Лады» и направил её на стеклянную конструкцию здания.