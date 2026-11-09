Не попал в отель, зато попал на видео: Обидчивый водитель протаранил двери «Москва-Сити» и станцевал лезгинку
Водитель протаранил двери отеля в «Москва-Сити» и станцевал лезгинку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В деловом центре «Москва-Сити» водитель на автомобиле протаранил стеклянные двери гостиницы, после чего вышел из машины и станцевал лезгинку возле повреждённого входа. Кадры распространил телеграм-канал «Эхо Дагестана».
Мужчина протаранил двери гостиницы в «Москва-Сити» и станцевал победный танец. Видео © Telegram / «Эхо Дагестана»
По предварительной информации, происшествию предшествовал конфликт с охраной здания. Сотрудники отказались пропускать мужчину внутрь, после чего тот сел за руль белого автомобиля и направил его на вход в гостиницу.
Машина врезалась в стеклянную конструкцию, но полностью попасть внутрь здания водителю не удалось. Выбравшись из салона, мужчина неожиданно пустился в пляс прямо возле места столкновения.
Инцидент попал на видео. На кадрах запечатлены повреждённый вход, автомобиль и танцующий водитель. За происходящим наблюдали очевидцы, некоторые из которых снимали необычную сцену на телефоны.
Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о возможных пострадавших, размере ущерба и задержании автомобилиста официально не поступала.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем ДТП в Казахстане, где девушка на внедорожнике протаранила магазин Fix Price и въехала прямо в торговый зал. Инцидент произошёл в посёлке Боралдай Алматинской области. Автомобиль пробил стену торговой точки, повредив стеллажи и товары. На вопрос очевидца о причинах аварии водительница ответила, что у неё случился приступ. Полиция привлекла девушку к ответственности.