В деловом центре «Москва-Сити» водитель на автомобиле протаранил стеклянные двери гостиницы, после чего вышел из машины и станцевал лезгинку возле повреждённого входа. Кадры распространил телеграм-канал «Эхо Дагестана».

Мужчина протаранил двери гостиницы в «Москва-Сити» и станцевал победный танец. Видео © Telegram / «Эхо Дагестана»

По предварительной информации, происшествию предшествовал конфликт с охраной здания. Сотрудники отказались пропускать мужчину внутрь, после чего тот сел за руль белого автомобиля и направил его на вход в гостиницу.

Машина врезалась в стеклянную конструкцию, но полностью попасть внутрь здания водителю не удалось. Выбравшись из салона, мужчина неожиданно пустился в пляс прямо возле места столкновения.

Инцидент попал на видео. На кадрах запечатлены повреждённый вход, автомобиль и танцующий водитель. За происходящим наблюдали очевидцы, некоторые из которых снимали необычную сцену на телефоны.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о возможных пострадавших, размере ущерба и задержании автомобилиста официально не поступала.