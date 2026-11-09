В Москве задержали водителя, который протаранил стеклянные двери отеля Novotel в «Москва-Сити» и сбил охранника. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Госавтоинспекции нашли машину на улице Нижняя Масловка менее чем через час после происшествия. Водителя доставили в отдел полиции.

По словам Волк, охрана отеля на Пресненской набережной отказалась впустить мужчину, поскольку он вёл себя агрессивно. Тот сел за руль, въехал в двери и сбил сотрудника охраны. Уезжая, водитель повредил шлагбаум.

Полиция проводит проверку. По её итогам примут процессуальное решение.

Ранее Life.ru сообщал, что 30-летний водитель протаранил двери гостиницы в «Москва-Сити», после чего станцевал лезгинку возле повреждённого входа. Мужчина повздорил с охраной, что и стало причиной его поступка. Медицинское освидетельствование он отказался проходить. По словам очевидцев, нарушитель мог быть нетрезв.