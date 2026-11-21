Героиня шоу «Экстрасенсы. Реванш» Кристина обвинила создателей программы в постановочных съёмках и искажении её истории. На заявления девушки отреагировал победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый, который посоветовал ей обратиться в полицию и рассказал о пережитом его семьёй домашнем насилии. Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях.

Героиня «Экстрасенсов. Реванш» обвинила шоу в постановке и искажении фактов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vlad__cherevatyi

Кристина утверждает, что после монтажа выпуск изменился до неузнаваемости. Важные эпизоды, которые она просила сохранить, исчезли, зато личные подробности, предназначенные для удаления, попали в эфир. По признанию девушки, это уже обернулось неприятностями в её жизни.

Особое возмущение вызвали рассказы экстрасенсов о якобы умершей родственнице Анне. Кристина заявила, что у неё вообще в семье нет никого с таким именем. Кроме того, по её мнению, описание матери участники шоу составили по старой фотографии из интернета, не зная, как женщина выглядит сейчас.

Героиня также считает, что её настоящие проблемы никто не раскрыл. Вместо этого зрителям пересказали сведения, которыми она поделилась ещё на кастинге.

«Моё мнение неизменно: я в это не верю», — подчеркнула Кристина.

Девушка усомнилась и в достоверности ухода Алексея Гришина. По её словам, на площадке он активно высказывался, однако после монтажа большинство реплик исчезло, из-за чего происходящее показалось ей заранее спланированным.

Ещё одна претензия касается документов перед съёмками. Кристина утверждает, что договоры участницам дали в спешке, не позволив спокойно прочитать текст, торопили быстрее ставить подписи и идти на площадку. В итоге, по её словам, девушки не знали, что именно подписывают, а свои экземпляры так и не получили.

Череватый в ответ заявил, что хорошо помнит переживания героини, которые он ощутил во время съёмок. Он призвал её не оставаться один на один со страхом и пойти в полицию. Вместе с тем он рассказал отрывок из жизни своей матери.

«Моя мама практически 15 лет жила в домашнем насилии, в рукоприкладстве, в постоянных угрозах и с тем, что её пытались зарезать ножиком, убить много раз. Её избили на моих глазах, на глазах моей сестры», — вспомнил шоумен.

Череватый также обратился ко всем девушкам, оказавшимся в похожей ситуации. Он призвал их перестать бояться и добавил, что их жизнь не заканчивается на этом.