«Я всё исполнила, но ты не взяла трубку»: Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о последнем разговоре с умершей Ивашиной

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили отреагировала на смерть своей коллеги Елены Ивашиной. Пост звезда опубликовала в соцсетях.

Джебисашвили рассказала, что Ивашина поддерживала её в сложный период жизни и переживала за её судьбу и дочь. По словам Лины, она когда-то пообещала подруге выйти из тяжёлых отношений и стать счастливой. Недавно Джебисашвили попыталась связаться с Ивашиной, чтобы рассказать, что сдержала своё обещание, но не смогла дозвониться.

«Лен, я звонила тебе, чтобы сказать о том, что я всё исполнила, но ты не взяла трубку… Уже тогда я почувствовала неладное», — написала экстрасенс.

Она также вспомнила их совместное участие в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и рассказала, что Ивашина тепло относилась к её дочери.

«Лена, я знаю, что ты давно хотела освободиться. Лети, моя дорогая. Легко и без боли. Мои молитвы всегда будут звучать для тебя. Люблю всем сердцем», — попрощалась Джебисашвили.

Елена Ивашина участвовала в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов», а позже вернулась в проект «Экстрасенсы. Реванш». О её смерти стало известно 1 сентября. Звезда умерла от инсульта — ей было всего 43 года.