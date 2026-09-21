Герой России Мункожаргалов победил на выборах в Госдуму в Бурятии

Согласно данным на табло ЦИК, после обработки 100% протоколов УИК на выборах в Госдуму в Бурятии побеждает Герой России Дашибал Мункожаргалов с результатом 50,53%.

Вторым идёт Баир Цыренов от КПРФ — 26,12%, третьим Вячеслав Черниговский от ЛДПР — 7,11%.

35-летний Мункожаргалов — участник специальной военной операции, подполковник. Он командует разведывательным батальоном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Ранее Александр Суразов набрал 49,17% голосов на выборах в Госдуму в Республике Алтай после обработки 100% протоколов. Кандидат от «Единой России» лидирует в одномандатном округе № 2. Суразов занимает пост министра молодёжной политики и спорта Республики Алтай. Он также участвовал в специальной военной операции.