Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 04:39

Герой России Мункожаргалов победил на выборах в Госдуму в Бурятии

Герой России Дашибал Мункожаргалов и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова (слева направо). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Герой России Дашибал Мункожаргалов и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова (слева направо). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Согласно данным на табло ЦИК, после обработки 100% протоколов УИК на выборах в Госдуму в Бурятии побеждает Герой России Дашибал Мункожаргалов с результатом 50,53%.

Вторым идёт Баир Цыренов от КПРФ — 26,12%, третьим Вячеслав Черниговский от ЛДПР — 7,11%.

35-летний Мункожаргалов — участник специальной военной операции, подполковник. Он командует разведывательным батальоном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов

Ранее Александр Суразов набрал 49,17% голосов на выборах в Госдуму в Республике Алтай после обработки 100% протоколов. Кандидат от «Единой России» лидирует в одномандатном округе № 2. Суразов занимает пост министра молодёжной политики и спорта Республики Алтай. Он также участвовал в специальной военной операции.

Больше новостей о выборах и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar