Герой России Сергей Бойко пожелал Путину достижения целей на благо России

Президенту России Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 74 года, пожелали крепкого здоровья, надёжного окружения и достижения всех поставленных на благо страны целей. С такими словами в беседе с Life.ru к главе государства обратился Герой России Сергей Бойко.

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Бойко отметил, что для него большая честь поздравить президента, и передал пожелания не только от себя лично, но и от своих боевых товарищей.

«Для меня огромная честь поздравлять нашего президента Владимира Владимировича Путина. Хочу сказать, что от себя лично, от своих боевых товарищей пожелаю самого крепкого здоровья», — сказал он.

Отдельно Герой России пожелал, чтобы рядом с главой государства были только достойные люди.

«Хочется пожелать, чтобы нашего президента окружали хорошие и справедливые люди. Хочется пожелать, чтобы все цели, которые президент поставил на благо нашей великой Родины, были достигнуты», — добавил Бойко.

Ранее Герой России Сергей Бойко получил должность директора департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ. Он является участником программы «Время героев», кавалером двух орденов Мужества, а также награждён медалями «За отвагу» и Жукова. До этого Бойко служил в Вооружённых силах и был удостоен звания Героя России за боевые заслуги.