Известный в прошлом криминальный авторитет Александр Северов, более известный как Саша Север, в 67 лет остался без страховой пенсии и накопил почти 24 тысячи рублей налоговых долгов. При этом судебные приставы пока не могут взыскать задолженность из-за отсутствия доступных денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, долг образовался из-за неуплаты налогов на дом в Тверской области. Однако взыскание осложняется тем, что у Северова, как утверждается, нет банковских счетов с деньгами и официальных пенсионных выплат.

В течение жизни Саша Север неоднократно отбывал наказания в местах лишения свободы и, по сведениям Baza, не имел официального трудового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии. Теперь он сможет претендовать на социальную пенсию по старости после достижения установленного законом возраста.

Согласно данным Социального фонда России, в 2026 году базовый размер такой выплаты составляет 9424,12 рубля в месяц. Однако к моменту достижения Северовым 70 лет сумма может измениться в результате индексации.

Если долг останется непогашенным, приставы смогут обратить взыскание на пенсионные выплаты с учётом законодательных ограничений. Обычно удержания не могут превышать половину пенсии, при этом должник вправе добиваться сохранения прожиточного минимума.

Широкую известность Саша Север получил благодаря Михаилу Кругу и его знаменитой песне «Владимирский централ». В криминальной среде Северов получил статус вора в законе в 1993 году, однако впоследствии лишился его. За свою жизнь он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и, по данным СМИ, провёл за решёткой около 20 лет.